Restoranti i pronarëve shqiptarë, “d’Alba” bën bujë të madhe në Teksas
D’Alba, një restorant i themeluar në Houston, është zgjeruar në zonat The Woodlands dhe Magnolia, duke sjellë një koncept kulinar që ndërthur shije ndërkombëtare me përbërës të freskët të prodhuar në Teksas.
Njëri nga pronarët shqiptar, Daut Elshani, tha se restoranti u hap fillimisht në vitin 2021 në Houston, me synimin për të ofruar një përvojë moderne dhe të përjetshme kulinare, duke përdorur përbërës lokalë dhe duke reflektuar diversitetin e qytetit.
“Qëllimi ishte të sillnim një qasje të freskët ndaj përbërësve lokalë që kemi në Teksas dhe të ofronim ushqim që pasqyron të gjitha aspektet e Houstonit, një qytet shumë i larmishëm”, u shpreh Elshani.
Menyja e D’Alba përfshin pjata me ndikime mesdhetare, spanjolle dhe italiane, si humus, “ceviche” moderne, pica dhe pasta, shkruajnë mediat amerikane.
Restoranti përdor rreth 90 për qind përbërës të furnizuar nga distributorë lokalë, përfshirë edhe mish viçi nga Teksasi.
Ndër pjatat më të njohura veçohen hamburgeri me wagyu (mish viçi), sallata me panxhar dhe "burrata", si dhe “balloon bread” i pjekur në furrë druri me pesto dhe mjaltë trufe, që është kthyer në një nga zgjedhjet më të kërkuara nga klientët.
Po ashtu, restoranti njihet për “happy hour”, ku ofrohen oferta si goca deti 1 dollarë, kokteje me gjysmë çmimi dhe pjata të tjera me zbritje gjatë ditëve të javës.
Sipas Elshanit, ideja kryesore e D’Alba është të krijojë një përvojë ku çdo pjatë ka shumë shtresa shijesh dhe nuk kufizohet në një aromë të vetme, por ndërthur elemente të ndryshme kulinare. /Telegrafi/
