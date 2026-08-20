“Respektoni Kushtetutën, konstituoni Kuvendin”, deputetët e PDK-së i bëjnë thirrje LVV-së
Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe të Aleancës janë mbledhur sot në Kuvendin e Kosovës, ku kanë zhvilluar një “seancë” parlamentare në shenjë proteste dhe thirrjeje për konstituimin e plotë të Kuvendit.
Deputetët e PDK-së dhe Aleancës kanë kërkuar nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) që të thërrasin seancën parlamentare, në mënyrë që procesi i konstituimit të Kuvendit të përfundojë në përputhje me Kushtetutën.
Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, u kanë lënë në tavolinat e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje nga një letër me thirrje për respektimin e Kushtetutës dhe konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Letrat janë vendosur gjatë seancës së thirrur nga PDK, në kuadër të kërkesës së saj që seanca konstituive të vazhdojë çdo 48 orë deri në përfundimin e procesit të konstituimit të Kuvendit.
Deputetët e LVV-së nuk morën pjesë në seancë, ndërsa PDK përsëriti akuzat se partia që ka marrë shumicën në zgjedhjet e fundit, po refuzon ta marrë përgjegjësinë kushtetuese për krijimin e institucioneve.
Në letrën drejtuar deputetëve të shumicës, PDK u kërkon atyre që mandatin ta ushtrojnë në emër të qytetarëve dhe jo sipas interesave apo urdhrave partiakë.
“Kushtetuta është mbi partinë, Republika është mbi liderin politik dhe mandati qytetar mbi urdhrin politik”, thuhet ndër të tjera në letër.
PDK u ka bërë thirrje deputetëve të shumicës që të marrin përgjegjësi individuale për funksionalizimin e Kuvendit, duke theksuar se një detyrim kushtetues nuk mund të kushtëzohet nga kalkulimet politike.
Në letër përmenden edhe pasojat që bllokada institucionale po ua shkakton qytetarëve, në një periudhë kur familjet po përballen me përgatitjet për vitin e ri shkollor, shpenzimet e dimrit, çmimet, tatimet dhe problemet ekonomike.
“Qytetarët tanë nuk mund të presin pafundësisht. Për këto probleme duhet të punojnë institucionet dhe për këto nevoja duhet të flasë Kuvendi”, thuhet në mesazh.
Letra përfundon me një thirrje të drejtpërdrejtë për deputetët:
“Respektoni betimin tuaj. Respektojeni mandatin tuaj. Respektojeni Kushtetutën. Konstituojeni Kuvendin. Bëjeni detyrën tuaj.”
PDK ka paralajmëruar se do të vazhdojë të kërkojë mbajtjen e seancës konstituive sipas afateve procedurale, deri në funksionalizimin e Kuvendit. /Telegrafi/