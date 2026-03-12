Renditja e portierëve më të mirë në botë për vitin 2026
Roli i portierit në futbollin modern nuk ka qenë kurrë kaq vendimtar. Një skuadër që synon trofe të mëdhenj nuk mund të shkojë shumë larg pa një portier të jashtëzakonshëm, një “gardian” i cili jo vetëm ndalon çdo goditje drejt portës, por edhe ndihmon skuadrën të ndërtojë lojën nga prapa.
Në epokën e futbollit modern, portierët nuk janë më vetëm mbrojtës të vijës së fundit; ata duhet të jenë liderë, të zotërojnë lojën me topin në këmbë dhe të veprojnë si “portier i lirë që luan si mbrojtës i fundit” kur situata e kërkon.
Fuqia e një portieri të madh mund të ndryshojë fatin e një skuadre, duke e transformuar nga një ekip mesatar në një konkurrent të frikshëm për tituj.
Siç e kemi parë në vitet e fundit me Alisson Becker te Liverpool apo Ederson te Manchester City, një portier i nivelit të lartë mund t’i japë skuadrës besimin dhe sigurinë që i duhen për të shkuar deri në nivele të jashtëzakonshme suksesi.
Kjo listë përfshin 20 portierët më të mirë në botë për vitin 2026, duke u bazuar në paraqitjet e tyre me klubet, përfaqësueset kombëtare, numrin e ndeshjeve pa pësuar gol, ndikimin në ekip, aftësinë për të shpëtuar goditje të rrezikshme dhe talentin për të nisur sulmet nga prapa.
Nga talente të reja që po lulëzojnë, deri te legjendat që vazhdojnë të dominojnë në nivele të larta, këta portierë janë të gatshëm për çdo sfidë dhe janë shtylla e ekipeve të tyre.
Pa zgjatur më tej, ja renditja e portierëve më të mirë në botë, nga pozita e 20 deri te vendi i parë.
20 portierët më të mirë në botë (2026)
20/ Giorgi Mamardashvili – Liverpool
19/ Michele Di Gregorio – Juventus
18/ Lucas Chevalier – Paris Saint-Germain
17/ Diogo Costa – FC Porto
16/ Robin Roefs – Sunderland
15/ Unai Simon – Athletic Bilbao
14/ Senne Lammens – Manchester United
13/ Jordan Pickford – Everton
12/ Gregor Kobel – Borussia Dortmund
11/ Mile Svilar – AS Roma
10/ Emiliano Martínez – Aston Villa
9/ Manuel Neuer – Bayern Munich
8/ Mike Maignan – AC Milan
7/ Jan Oblak – Atlético Madrid
6/ Yann Sommer – Inter
5/ Joan García – Barcelona
4/ Alisson Becker – Liverpool
3/ Gianluigi Donnarumma – Manchester City
2/ David Raya – Arsenal
1/ Thibaut Courtois – Real Madrid
/Telegrafi/