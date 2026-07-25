Renditja e pasurisë për të rritur: Si krahasohet Evropa me vendet më të pasura në botë?
Pasuria mesatare për të rritur në Evropën Perëndimore është më pak se gjysma e asaj të SHBA-së.
Vendet evropiane performojnë më mirë në pasurinë mesatare, ndërsa SHBA-të bien ndjeshëm, transmeton Telegrafi.
Pasuria për person në të gjithë globin ndryshon ndjeshëm siç tregohet nga Raporti Global i Pasurisë UBS 2026.
SHBA-të janë shtëpia e 38.1% të pasurisë personale nga 56 vendet në raport që përfaqësojnë mbi 92% të pasurisë botërore.
Evropa Perëndimore vjen pas me 21.9%, ndërsa Evropa Lindore përbën vetëm 3.3%.
Pasuria mesatare dhe mediane për të rritur gjithashtu ndryshon shumë në të gjitha vendet, me 18 nga 30 ekonomitë kryesore globale në pasurinë mesatare për të rritur që janë në Evropë. Kjo rritet në 19 tregje për pasurinë mesatare.
Pra, cilat vende janë më të pasura për sa i përket pasurisë për të rritur? Dhe sa pasuri për të rritur kanë evropianët?
Që nga fundi i vitit 2025, Zvicra kryeson listën globale të 30 vendeve më të mira me një mesatare prej 777,506 euro për të rritur. SHBA-të renditen të dytat me 594,651 euro (ose 696,277 dollarë). Luksemburgu (559,170 euro) është vendi i BE-së me pasurinë mesatare më të lartë për të rritur.
Pjesa vijon nga Hong Kongu, Australia dhe Singapori, me mbi 450,000 euro.
Danimarka (446,959 euro), Norvegjia (363,303 euro) dhe Holanda (354,673 euro) janë vendet e tjera evropiane në 10 vendet e para.
Pasuria mesatare për të rritur është gjithashtu mbi nivelin e 300,000 € në Belgjikë (348,382 euro) dhe Suedi (347,089 euro).
Pesë ekonomitë më të mëdha të Evropës shfaqen gjithashtu në listë.
Gjermania renditet më lart në vendin e 14-të, ndërsa Italia më poshtë në vendin e 23-të, por nivelet mesatare të pasurisë nuk janë shumë të ndryshme. Mesatarja e Gjermanisë është 296,023 euro krahasuar me 238,653 euro në Itali. Franca vjen pas me 291,536 euro, pastaj Spanja me 261,689 euro dhe Mbretëria e Bashkuar me 250,071 euro.
Irlanda (268,312 euro), Austria (239,123 euro), Finlanda (178,610 euro), Portugalia (167,188 euro), Malta (139,769 euro) dhe Greqia (122,421 euro) janë vendet e tjera evropiane në listën e 30 vendeve të para.
Kur pasuria për të rritur shqyrtohet sipas medianës dhe jo sipas mesatares, si shumat ashtu edhe renditja ndryshojnë ndjeshëm. Një medianë është numri i mesëm në një listë të renditur nga më e ulëta në më të lartën, ose nga më e larta në më të ulëtën.
"Përfundimi që mund të nxjerrim është se çdo treg ka një shpërndarje të ndryshme të pasurisë, duke u dukur kështu më i pasur ose më i varfër në varësi të segmentit të popullsisë së rritur që shqyrtojmë", thuhet në raport.
Luksemburgu kryeson listën globale të pasurisë mesatare me 336,498 euro. Kjo është më pak se gjysma e shifrës më të lartë të pasurisë mesatare. Belgjika renditet e dyta, por pasuria mesatare bie në 236,712 euro.
Australia (180,018 euro), Zelanda e Re (176,460 euro) dhe Hong Kongu (160,533 euro) janë gjithashtu në 10 vendet e para, pasi janë në renditjen mesatare të pasurisë.
Danimarka (174,029 euro), Zvicra (124,310 euro) dhe Norvegjia (119,569 euro) janë vendet e tjera evropiane në 10 vendet e para.
Renditja ndryshon tërësisht midis pesë ekonomive më të mëdha të Evropës. Italia ka pasurinë më të lartë mesatare për të rritur me 111,881 €, duke u renditur e 11-ta në nivel global. Gjermania, në të kundërt, ka shifrën më të ulët me 45,679 euro, duke u renditur e fundit në nivel global. Mbretëria e Bashkuar (107,042 euro), Franca (104,106 euro) dhe Spanja (95,290 euro) janë më afër Italisë, duke e bërë shifrën e Gjermanisë të dallohet si dukshëm më e ulët.
Kur krahasohen të dyja listat, Sllovenia zëvendëson Emiratet e Bashkuara Arabe në renditjen mesatare të pasurisë.
SHBA-të renditen të tretat nga fundi me 58,927 euro, krahasuar me të dytat në renditjen mesatare të pasurisë. Kjo është padyshim rënia më e madhe e vetme në listë.
Gjermania gjithashtu ra 16 vende, nga vendi i 14-të në të 30-tin. Rënia është gjithashtu mbi 10 vende në Suedi dhe Singapor.
Këto vende renditen dukshëm më lart në pasurinë mesatare sesa në pasurinë mesatare, duke treguar një përqendrim të madh të pasurisë ekstreme në krye.
Japonia ngjitet 14 vende, nga vendi i 24-të në të 10-tin. Malta, Italia, Belgjika dhe Mbretëria e Bashkuar janë vende të tjera me pozicione dukshëm më të larta në renditjen mesatare krahasuar me mesataren.
Kjo tregon një klasë të mesme më të gjerë dhe më të shpërndarë në mënyrë të barabartë.
Raporti theksoi se pasuria mesatare dihet se jep një pamje më të saktë të niveleve të pasurisë që mbizotërojnë në mes të shkallës.
Megjithatë, të gjitha këto të dhëna nuk na tregojnë asgjë për fuqinë blerëse.
Duke parë në terma më të gjerë rajonalë, SHBA-të kanë qartë pasurinë mesatare më të lartë për të rritur krahasuar me rajone të tjera, përfshirë Evropën.
Ajo është 594,651 euro në SHBA, ndërsa pasuria mesatare në Evropën Perëndimore është më pak se gjysma e kësaj shume. Është 287,884 euro në Evropën Perëndimore, ndërsa kjo bie në 53,055 euro në Evropën Lindore. /Telegrafi/