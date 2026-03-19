Remitencat në Kosovë gjatë vitit 2025 arritën në 1.4 miliardë euro – nga cilat shtete kontribuon më së shumti diaspora?
Remitencat në Kosovë gjatë vitit 2025 arritën një vlerë totale prej rreth 1.4 miliardë euro, duke dëshmuar kështu rëndësinë që ka diaspora për ekonominë e vendit.
Në një paraqitje grafike të GAP-it, bëhet e ditur se në krahasim me vitin 2024, remitencat shënojnë rritje prej 59 milionë euro.
Por, nga cili vend i huaj Kosova ka më së shumti remitencat?
Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve vjen nga Gjermania, e cila kryeson me 547.4 milionë euro, që përbën 39% të totalit.
Pas saj renditet Zvicra me 250.2 milionë euro (18%), ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontribuojnë me 102.5 milionë euro, ose 7%.
Referuar grafikës së GAP-it, kontribute të rëndësishme vijnë edhe nga Austria me 59.3 milionë euro (4%) dhe Italia me 54.3 milionë euro (4%).
Ndërkohë, vendet e tjera si Franca (48.4 milionë euro), Suedia (47.0 milionë euro), Belgjika (46.2 milionë euro), Britania e Madhe (36.9 milionë euro) dhe Norvegjia (29.8 milionë euro) secila përbëjnë rreth 2–3% të totalit. /Telegrafi/