Reklama e Google riimagjinon Deklaratën e Pavarësisë me IA
Dyqind e pesëdhjetë vjet pas nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë, një reklamë e re nga Google pyet: Po sikur Etërit Themelues të kishin qasje në Google Workspace?
Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson kryesisht të padukshëm në mes të draftit kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar te Google.
Ndryshimet sugjerohen në Google Docs, një takim caktohet në Google Calendar dhe zhvillohet nga distanca përmes Google Meet (me çdo pjesëmarrës që me sa duket e fik kamerën?), pastaj e gjithë gjëja finalizohet me nënshkrime elektronike; sinjalizoni fishekzjarrët.
Sigurisht, meqenëse kjo është një reklamë nga një kompani teknologjike në vitin 2026, IA ka një rol për të luajtur.
Themeluesit e trilluar përdorin mjetin IA "më ndihmoni të vizualizoj" të Google për të provuar kafshë të ndryshme në vulën kombëtare, Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbot-it para se të refuzojnë kërkesën e Mbretit George III për akses në dokumente.
E gjithë kjo është shumë ironike (në një moment, Sam Adams pyet: "A mund ta zgjidhim këtë me birra?"), dhe ungjillëzimi i inteligjencës artificiale është relativisht diskret në krahasim me shumë reklama të tjera të kohëve të fundit.
Dhe ndryshe nga ajo reklama famëkeqe e Google në të cilën një baba përdor Gemini për të shkruar një letër fansash për vajzën e tij, kjo shmang çdo sugjerim se teksti aktual i Deklaratës së Pavarësisë do të përmirësohej me inteligjencën artificiale.
Ndoshta elementi më i përparuar i inteligjencës artificiale në reklamë është vetë pamjet, të cilat për mendimin tim kanë shkëlqimin e çuditshëm të videos së gjeneruar nga inteligjenca artificiale.
Ndërsa komentet e shikuesve në YouTube dhe Instagram duket se janë kryesisht pozitive, mund të mos habiteni kur të mësoni se reagimi në Bluesky ka qenë shumë më kritik.
Postuesit e shpallën reklamën "të çuditshme" dhe "jashtëzakonisht të shurdhër", dhe këndi i inteligjencës artificiale ishte objektivi më i madh - edhe pse shumë përdorues, përfshirë historianin Angus Johnston, vunë re se është "e mahnitshme se sa pak nga kjo është në të vërtetë inteligjencë artificiale".
“Edhe në një shaka banale të fantazisë, është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor”, tha Johnston. /Telegrafi/
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