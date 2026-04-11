Regjistrohet tërmet në Maqedoninë e Veriut
Një tërmet me magnitudë lokale sipas shkallës Rihter ML3.1, është regjistruar mbrëmë në orën 00:22.
Nga Observatori Sizmologjik pranë Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore në Shkup shtojnë se epiqendra e tërmetit vjen nga zona epiqendrore Delçevo-Berovë, 120 kilometra në juglindje të Shkupit.
“Sipas të dhënave të deritanishme me të cilat disponon observatori, tërmeti është ndier nga banorët e qyteteve Pehçevë, Berovë dhe rrethinës, me intensitet prej III-IV gradë sipas shkallës evropiane makrosizmike”, njoftoi Observatori Sizmologjik.
