Real Madridi synon goditjen e verës me ofertë marramendëse për Olise, përfshin edhe një lojtar
Florentino Perez ka vendosur të ndërmarrë një tjetër lëvizje të madhe në tregun evropian të transferimeve, duke synuar afrimin e Michael Olise për të krijuar një repart ofensiv elitë së bashku me Vinícius Junior dhe Kylian Mbappe te Real Madridi.
Sipas raportimeve, drejtuesit madrilenë janë mahnitur nga paraqitjet e fundit të Olise, veçanërisht pas performancës së tij në “Santiago Bernabeu” në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve.
Si rezultat, klubi spanjoll po përgatit një ofertë të jashtëzakonshme për Bayern Munich, që përfshin 150 milionë euro si dhe transferimin përfundimtar të Brahim Diaz.
Diaz, i cili nuk ka pasur hapësirën e dëshiruar në formacionin aktual, shihet si një kandidat i përshtatshëm për një largim që do t’i siguronte më shumë minuta në një kampionat të nivelit të lartë.
Profili i Olise përputhet në mënyrë ideale me nevojat aktuale të skuadrës dhe do të sillte balancë në repartin ofensiv, duke plotësuar lojën në krahun e majtë ku tashmë dominon Vinicius.
Megjithëse bëhet fjalë për një operacion me kosto shumë të lartë financiare, në Madrid konsiderohet se investimi është i justifikuar nga përfitimet sportive afatgjata. Ideja për të ndërtuar një treshe sulmi me tre nga lojtarët më të talentuar të brezit të ri ka rritur entuziazmin te tifozët dhe drejtuesit e klubit.
Nga ana tjetër, për të realizuar këtë transferim, Real Madridi pritet të bëjë edhe disa lëvizje në dalje.
Emra si Eduardo Camavinga dhe Franco Mastantuono përmenden si opsione të mundshme për t’u larguar, pas performancave që nuk kanë bindur plotësisht drejtuesit.
Ndërkohë, edhe pse situata në pankinë mbetet e paqartë dhe Alvaro Arbeloa është aktualisht në rolin e përkohshëm, strategjia e klubit për afatin kalimtar është e qartë.
Qëllimi është ndërtimi i një skuadre që garanton sukses dhe dominim në arenën ndërkombëtare për vitet në vijim.
Nëse marrëveshja realizohet, Olise do të bëhej pjesë e një projekti ambicioz. Bayern Munich, nga ana e tij, do të përballej me një vendim të vështirë për të ardhmen e një prej aseteve të tij më të rëndësishme ofensivë.
Real Madridi po përgatitet për një verë të nxehtë në tregun e transferimeve, ku afrimi i mundshëm i Olise mund të shënojë fillimin e një epoke të re suksesi për klubin më të titulluar në historinë e futbollit evropian. /Telegrafi/