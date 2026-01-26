Neil El Aynaoui ka shkëlqyer në Kupën e Kombeve të Afrikës me Marokun, dhe e ardhmja e tij mund të jetë larg Romës.

Sipas raportimeve të Sacha Tavolieri, Real Madridi po ndjek nga afër mesfushorin maroken, me gjigantët spanjollë që po shqyrtojnë mundësinë e një transferimi të mundshëm gjatë muajve të ardhshëm.

24-vjeçari, aktualisht te Roma, tërhoqi vëmendjen e skautëve të Realit me performancat e tij në turne, duke siguruar vendin e tij në listën e lojtarëve të synuar.

Edhe pse ka pasur diskutime të hershme me përfaqësuesit e lojtarit, ato mbeten joformale dhe nuk ka asnjë shenjë për një transferim gjatë afatit dimëror.

Klubi madrilen do ta monitorojë nga afër formën e El Aynaoui-t deri në fund të sezonit përpara se të marrë një vendim përfundimtar.

Nga ana e lojtarit, interesi për t’u bashkuar me Realin është i qartë, dhe ai e ka identifikuar Merengues si destinacionin kryesor nëse vjen një ofertë zyrtare, sidomos gjatë merkatos së verës. /Telegrafi/

