Real Madridi po e vëzhgon yllin e Romës
Neil El Aynaoui ka shkëlqyer në Kupën e Kombeve të Afrikës me Marokun, dhe e ardhmja e tij mund të jetë larg Romës.
Sipas raportimeve të Sacha Tavolieri, Real Madridi po ndjek nga afër mesfushorin maroken, me gjigantët spanjollë që po shqyrtojnë mundësinë e një transferimi të mundshëm gjatë muajve të ardhshëm.
24-vjeçari, aktualisht te Roma, tërhoqi vëmendjen e skautëve të Realit me performancat e tij në turne, duke siguruar vendin e tij në listën e lojtarëve të synuar.
Edhe pse ka pasur diskutime të hershme me përfaqësuesit e lojtarit, ato mbeten joformale dhe nuk ka asnjë shenjë për një transferim gjatë afatit dimëror.
Klubi madrilen do ta monitorojë nga afër formën e El Aynaoui-t deri në fund të sezonit përpara se të marrë një vendim përfundimtar.
Nga ana e lojtarit, interesi për t’u bashkuar me Realin është i qartë, dhe ai e ka identifikuar Merengues si destinacionin kryesor nëse vjen një ofertë zyrtare, sidomos gjatë merkatos së verës. /Telegrafi/