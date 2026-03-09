Real Madridi kërkon me dëshpërim një trajner të ri - Perezit ka një kandidat të ri të preferuar
Real Madrid po shqyrton seriozisht ndryshime në stafin teknik për sezonin e ardhshëm dhe ka nisur kërkimin për një trajner të ri. Sipas ESPN, në listën e kandidatëve është përfshirë edhe Mauricio Pochettino.
Klubi madrilen e emëroi Alvaro Arbeloa në krye të skuadrës më 12 janar, pasi zëvendësoi Xabi Alonso. Megjithatë, kontrata e tij nuk u bë publike dhe brenda klubit ai nuk shihet si një zgjidhje afatgjatë.
Edhe pse Arbeloa vlerësohet për punën e tij me ekipet e të rinjve, rezultatet e para me ekipin e parë nuk kanë sjellë ndryshimin e pritur. Sipas burimeve, vetëm një sukses i madh, si fitimi i Ligës së Kampionëve, mund ta mbajë atë në këtë post.
Raportohet se presidenti i klubit, Florentino Pérez, e vlerëson shumë Pochettinon dhe e konsideron atë një kandidat serioz për të udhëhequr projektin e ri sportiv.
Argjentinasi aktualisht drejton SHBA-të dhe kontrata e tij është e vlefshme deri pas Kupës së Botës.
Pochettino ka përvojë të madhe në nivelet më të larta të futbollit, pasi ka drejtuar klube si Tottenham, Paris Saint-Germain dhe Chelsea.
Me PSG-në ai fitoi kampionatin, kupën dhe Superkupën e Francës, ndërsa më parë e çoi Tottenhamin në finalen e Ligës së kampionëve në vitin 2019. Një tjetër faktor që mund ta favorizojë është fakti se ai ka punuar më parë me Kylian Mbappé gjatë kohës së tij në Paris.
Ndërkohë, për stolin e Real Madridit janë përmendur edhe emra të tjerë të njohur si Jürgen Klopp, Unai Emery dhe Massimiliano Allegri.
Një tjetër opsion i përfolur është edhe rikthimi i Zinedine Zidane, megjithëse raportimet sugjerojnë se ai mund të marrë drejtimin e kombëtares së Francës pas Kupës së Botës. /Telegrafi/