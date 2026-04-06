Real Madrid mund ta shesë Camavingan
Real Madrid duket të jetë i gatshëm të shesë mesfushorin francez Eduardo Camavinga, raporton L’Equipe.
E ardhmja e tij te Los Blancos po bëhet gjithnjë e më e pasigurt, ndërsa vendi i tij në kombëtaren e Francës për Kupën e Botës po vihet gjithashtu në pikëpyetje.
Gjatë fundjavës, Camavinga ishte lojtari i parë që u zëvendësua në humbjen e Real Madrid ndaj RCD Mallorca, një rezultat që shton pasiguri për ambiciet e klubit për titullin e La Ligës.
Nga një figurë kyçe në të kaluarën, mesfushori i mëparshëm i Stade Rennais tani ndodhet pas Thiago Pitarch në hierarkinë e skuadrës madrilene, duke rritur shqetësimet për kohën e tij të lojës gjatë pjesës së mbetur të sezonit.
Burimet pranë klubit sugjerojnë se drejtuesit janë të pakënaqur me mungesën e progresit të Camavinga-s në sezonin e tij të pestë në Madrid.
Me sezonin 2025/26 që shihet si vendimtar, Los Blancos janë të gatshëm të shqyrtojnë një shitje nëse vjen një ofertë e fortë, gjë që mund të ndryshojë rrugën e karrierës së francezit dhe të ndikojë në perspektivat e tij ndërkombëtare para Kupës së Botës.
Në këtë situatë, e ardhmja e Camavinga-s mbetet në dyshim, ndërsa tifozët e Real Madrid dhe të Kombëtares së Francës presin zhvillime të mëtejshme.