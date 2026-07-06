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Gazetarja e Sky News, Deborah Haynes e pyeti Mark Rutte-n në lidhje me aeroplanin rus që "iu afrua vazhdimisht" një aeroplanmbajtëseje ushtarake britanike në Atlantikun e Veriut javën e kaluar.

Aeroplani po vendoste gjurmues sonarësh rreth anijes britanike përpara se të interceptohej, transmeton Telegrafi.

Ajo pyeti se cili është reagimi i NATO-s ndaj incidentit dhe nëse aleanca "nuk po arrin ta pengojë Rusinë, nën pragun e luftës konvencionale".

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"Më lejoni të përgëzoj ushtrinë britanike për veprimet që ndërmorën", tha Rutte.

"Kjo tregon joprofesionalizmin e rusëve, të gatshëm ta bëjnë këtë kaq afër anijes. Kjo është e pamatur, është joprofesionale dhe forcat e armatosura të Mbretërisë së Bashkuar bënë pikërisht atë që duhej të bënin dhe kjo është provë se ne do të mbrohemi", shtoi ai. /Telegrafi/

Nga BotaBotë