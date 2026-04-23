Rama për NATO-n: Mund të flas pa lejen e Evropës, por jo pa atë të amerikanëve
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka tërhequr sërish vëmendjen me deklaratat e tij mbi politikën e jashtme dhe pozicionin e Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare, duke folur për rolin e vendeve të vogla brenda aleancave globale.
Gjatë një interviste, Rama komentoi funksionimin e NATO-s dhe raportin e vendeve anëtare brenda saj, duke theksuar se shtetet e vogla nuk kanë rol vendimmarrës dominues, por shpesh përfitojnë nga zhvillimet e mëdha gjeopolitike.
“Po, ne jemi anëtar i NATO-s. Por prapëseprapë, e dini, nuk është se vendosim shumë atje”, u shpreh Rama, duke shtuar se vendet anëtare shpesh i atribuojnë vetes merita ose përgjegjësi varësisht nga rezultatet e vendimeve të aleancës.
Ai përmendi si shembuj ndërhyrjen në Kosovë dhe tërheqjen nga Afganistani, duke theksuar perceptimin e ndryshëm që krijohet në opinionin publik për rolin e NATO-s dhe vendeve anëtare.
Duke folur për dinamikat diplomatike, Rama theksoi se “të mëdhenjtë marrin përgjegjësinë kryesore”, ndërsa vendet më të vogla shpesh përfitojnë politikisht nga sukseset kolektive.
Në pjesën tjetër të intervistës, kryeministri u ndal edhe te çështjet ekonomike dhe projektet energjetike në rajon, përfshirë mundësinë që Shqipëria të luajë rol në rrugët e furnizimit me gaz natyror drejt Evropës. Megjithatë, Rama iu përgjigj pyetjeve me tone ironike, duke theksuar kompleksitetin e konsultimeve ndërkombëtare.
Ai gjithashtu komentoi marrëdhëniet me aleatët kryesorë të Shqipërisë, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Italinë, duke vlerësuar bashkëpunimin e ngushtë me Romën, veçanërisht në fushën e migracionit dhe politikave rajonale.
Deklaratat e Ramës, të shoqëruara me stilin e tij karakteristik të komunikimit, kanë ngjallur diskutime në opinionin publik për mënyrën se si Shqipëria pozicionohet në skenën ndërkombëtare.