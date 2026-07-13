Ra nga shkëmbi në ujërat e lumit Mat, gjendet trupi i pajetë i 33-vjeçarit në Klos
Është gjetur trupi i pajetë i 33-vjeçarit Erkin Lika, i cili humbi jetën pasi ra në ujërat e lumit Mat gjatë një aktiviteti me litar në zonën e Urës së Vashës, në Klos.
Ngjarja tragjike ndodhi pasditen e së shtunës, kur i riu dyshohet se përfundoi në një gropë thithëse të lumit, duke u marrë nga rrjedha e ujit.
Pas disa ditësh operacione intensive kërkimi, palombarët arritën të lokalizonin dhe të nxirrnin trupin e pajetë të 33-vjeçarit, duke i dhënë fund operacionit të kërkimit.
Autoritetet vijojnë procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. /tch/
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