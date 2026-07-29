Seanca Meta-Kryemadhit në GJKKO, gjykata rrëzon kërkesën e ish-presidentit për të dalë nga kafazi i xhamit
Po zhvillohet sot në Gjykatën e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit (GJKKO) seanca e radhës gjyqësore në ngarkim të ish-presidentit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi.
Në seancën e kaluar, Kryemadhi kërkoi shpalljen e pavlefshmërisë së akteve hetimore dhe të sekuestrimit të aparatit të saj celular. Ajo pretendon se për këtë veprim hetimor duhej të ishte marrë më parë leje në Kuvend, për shkak të statusit të saj si deputete në kohën kur është kryer sekuestrimi. Organi i akuzës (SPAK) pritet të shprehet sot me qëndrimin e tij zyrtar lidhur me këto kërkesa të mbrojtjes, shkruan euronews.al.
Nga ana tjetër, edhe Ilir Meta ka kërkuar pavlefshmëri të akteve hetimore. Ndër to, mbrojtja e tij ka kontestuar komunikimet e marra nga celulari i biznesmenit Kastriot Ismailaj, ku përfshihet edhe episodi i mesazhit me tekst “nesër më duhen patjetër 200 mijë”. Sipas Metës, këto komunikime nuk mund të përdoren si provë, pasi nuk është vërtetuar asnjëherë se ish-presidenti ka qenë dërguesi i atij mesazhi.
Gjithashtu, gjatë seancës së sotme, Meta i ka dorëzuar gjykatës një tjetër kërkesë me shkrim për të qëndruar jashtë kafazit të xhamit gjatë zhvillimit të procesit. Mirëpo, GJKKO e ka rrëzuar menjëherë këtë kërkesë, me arsyetimin se kjo kërkesë është shqyrtuar dhe ka marrë tashmë një vendim përfundimtar nga gjykata më parë.