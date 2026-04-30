“Qyteti i Sigurt” vazhdon me njoftime elektronike, MPB shton verifikimin
Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur një ndryshim të ri në procedurat për regjistrimin e automjeteve, me qëllim shmangien e gabimeve dhe rritjen e sigurisë në komunikim me qytetarët.
“Me këtë risi, gjatë regjistrimit të automjeteve në stacionet e kontrollit teknik ose në shërbimet administrative, pasi pronari i automjetit në sportelin e MPB-së lë numrin e tij të telefonit dhe adresën elektronike, ai merr një mesazh me kod verifikimi në telefonin dhe në email-in e tij, si konfirmim se të dhënat që i ka lënë janë personalisht të tijat.”, tha; Ajnur Bafqari, gazetare.
Kjo do të thotë se çdo pronar automjeti duhet personalisht të konfirmojë kontaktet e tij, përpara se të përfundojë procesi i regjistrimit.
“Qëllimi është të shmangen gabimet në dërgimin e sanksioneve nga ‘Qyteti i Sigurt’, të cilat do të vazhdojnë të dërgohen me SMS dhe email.” thanë nga MPB
Pra, gjobat dhe njoftimet nga sistemi “Qytet i Sigurt” do të vazhdojnë të shpërndahen në mënyrë elektronike. Por, ky ndryshim pritet të reduktojë rastet kur qytetarët ankohen se nuk kanë marrë njoftimet, apo se ato janë dërguar në kontakte të gabuara./Alsat.mk.