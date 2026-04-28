Qytetarët vazhdojnë me protesta kundër tatimeve për të ardhurat të fituara jashtë vendit
Pesëdhjetë qytetarë protestuan sot para Kuvendit në qendër të Shkupit, duke shprehur pakënaqësi me veprimet e Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) në lidhje me taksimin e të ardhurave të fituara jashtë vendit.
"Kërkojmë përgjigje nga DAP", duke kërkuar shpjegim dhe zgjidhje për, siç thonë ata, kërkesat kontroverse nga institucioni, është vetëm një nga pankartat e qytetarëve që protestuan.
Protesta shkaktoi edhe mbingarkesë trafiku në zonën qendrore të qytetit, ku kishte regjim të veçantë nga zyrtarët policorë.
Kjo nuk është protesta e parë që lidhet me taksimin e të ardhurave të fituara jashtë vendit, çështje që ka shkaktuar reagime tek disa qytetarë për njëfarë kohe.
