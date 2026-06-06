Hoxha-Roswall: Vlerësojmë mbështetjen e Bashkimit Evropian në zbatimin e reformave mjedisore për RMV-në
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muhamet Hoxha ditë më parë mori pjesë në Konferencën Ministrore të Procesit të Bashkëpunimit në Evropën Juglindore (SEECP), e mbajtur në Sofje, ku fokusi kryesor ishte adresimi i sfidave klimatike, tranzicioni i gjelbër dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal në fushën e mjedisit.
Në margjinat e konferencës Hoxha realizoi takim me eurokomisioneren për Mjedisin, Qëndrueshmërinë e Burimeve Ujore dhe Ekonominë Qarkulluese Konkurruese, Jessika Roswall, me të cilën diskutoi për prioritetet mjedisore të vendit, procesin e harmonizimit me politikat evropiane dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit me institucionet e Bashkimit Evropian.
Gjatë takimit u theksua rëndësia e veprimit të koordinuar përballë ndryshimeve klimatike, menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe përshpejtimit të tranzicionit drejt një ekonomie më të gjelbër dhe më konkurruese.
Ministri Hoxha vlerësoi mbështetjen e Bashkimit Evropian në zbatimin e reformave mjedisore dhe nënvizoi përkushtimin e vendit për të avancuar standardet evropiane në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
Pjesëmarrja e eurokomisioneres Roswall në konferencë, sipas ministrit Hoxha, konfirmon rëndësinë që Bashkimi Evropian i kushton bashkëpunimit rajonal dhe përballjes së përbashkët me sfidat klimatike për një të ardhme më të qëndrueshme për qytetarët e rajonit. përcjell Zhurnal.mk .