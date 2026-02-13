Qyra: Rasti me ndotjen e ujit është raportuar te të gjitha institucionet kompetente
Kryetari i komunës së Strugës, Mendi Qyra është prononcuar në lidhje me problemin me ujin për pije në Strugë.
Ai thotë se si komunë janë të shqetësuar për situatën, por thekson se po ndërmarrin të gjitha masat për të zbuluar shkaqet e turbullimit të ujit.
Sipas tij, rasti është raportuar te të gjitha institucionet kompetente, ndërsa të hënën presin të arrijë edhe një kompani private nga Shkupi, e angazhuar për të analizuar ujin dhe shkaqet e turbullimit.
"Rastin e kemi paraqitur në Inspektoratin Shëndetësor, në Inspektoratin e Mjedisit, në polici, në Prokurori, të cilët të gjejnë element ose faktorin se nga është shkaktuar turbullimi i ujit, i cili për fat të keq është që 3 apo 4 ditë me radhë", tha Qyra për "TV21".
Ai tha se arsyet bindëse ende nuk mund t'i themi, po supozohet se njëri nga ata është tërmeti i mudnshëm, e dyta është faktori njeri.
Qyra apelon te qytetarët që i uji për momentin të mos shfrytëzohet për pije, ndërsa thekson se problemi është i kamotshëm dhe premton se i njëjti do të tejkalohet./Telegrafi/