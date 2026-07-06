QMK: Sot ka pasur 14 zjarre në hapësira të hapura, dy prej tyre ende janë aktivë
Që nga ora 20:00 e sotme, janë regjistruar gjithsej 14 zjarre në ajër të hapur në të gjithë vendin, dy prej të cilave janë ende aktive dhe 12 janë shuar, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK).
Zjarret janë aktive pranë stadiumit në Kërçovë, ku digjen kashtë dhe bar i thatë, si dhe pranë tunelit në rrugën anësore të Manastirit.
Gjatë ditës, zjarret u shuan në Demir Kapi, Gjorçe Petrov, Qendër (në dy lokacione), Novaci, Prilep, Dibër, Debarcë, Sveti Nikollë, Koçan, Probishtip dhe Kumanovë.
Zjarret përfshinë bar të thatë, kashtë, fusha gruri, pyll të degraduar, deponi, mbeturina, si dhe një ndërtesë ndihmëse, dy shtëpi dhe një automjet pasagjerësh.
Nga QMK thonë se shërbimet kompetente vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe të ndërhyjnë në pikat e nxehta aktive./Telegrafi/