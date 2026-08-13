Zjarri pranë Loznanit në rajonin e Manastirit është afruar pranë shtëpive
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angelov, publikoi një video të zjarrit të madh pranë fshatit Llozhan, Manastir. Ai tha se zjarri arriti në shtëpi, por falë zjarrfikësve dhe popullsisë lokale, u parandalua një katastrofë e madhe. Megjithatë, tha Angelov, rreziku vazhdon.
"Pak kohë më parë fshati ishte në rrezik, shtëpitë janë menjëherë pas nesh. Falë zjarrfikësve nga Manastiri dhe fshatarëve vendas, u shmang një katastrofë, por rreziku vazhdon", tha Angelov.
Ai thotë se katër avionë SSO Pinzgauer janë duke pritur.
Ai shtoi se Drejtoria ka aktivizuar ekipet e reagimit të shpejtë sepse vija e zjarrit është disa kilometra e gjatë.
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