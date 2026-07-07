QMK prezanton aplikacionin e emergjencës, do të jetë në gjendje të dërgojë vendndodhjen, fotografitë dhe videot
Drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave (QMK), Muhamet Ali, njoftoi se së shpejti qytetarët do të kenë mundësi të përdorin aplikacionin e ri „Where Are You?“ (Ku Je?,) i cili do të mundësojë komunikim më të shpejtë dhe më efikas me shërbimin 112 në situata emergjente.
Aplikacioni do t'u lejojë përdoruesve të dërgojnë vendndodhjen e tyre të saktë, si dhe foto dhe video nga vendi i ngjarjes. Do të jetë gjithashtu e disponueshme mundësia e komunikimit të drejtpërdrejtë me video me Qendrën e Operacioneve.
Përveç kësaj, do të futet funksioni „Silent Call“, i cili do t'u lejojë viktimave të dhunës në familje dhe personave në rrezik të kërkojnë ndihmë në heshtje dhe në mënyrë të sigurt, pa pasur nevojë të flasin.
QMK thekson se me futjen e këtyre funksionaliteteve të reja, vazhdon modernizimi i sistemit 112, me qëllim sigurimin e një sigurie më të madhe për qytetarët, transmetim më të saktë të informacionit dhe një reagim më efikas nga shërbimet kompetente në situata emergjente./Telegrafi/