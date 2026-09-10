QMK: Gjithsej 31 zjarre, tre aktive, katër nën kontroll
Qendra për Menaxhim me Kriza informon se deri në orën 07:30 janë regjistruar gjithsej 31 zjarre në ambient të hapur, nga të cilat tre janë aktive dhe katër janë nën kontroll.
Zjarret janë aktive midis fshatrave Burinec – fshati Lokov – fshati Sellce – fshati Elevci në Komunën e Strugës, pranë fshatit Belica në Komunën e Makedonski Brodit dhe pranë fshatit Brest në Komunën e Çuçer-Sandevës.
Nën kontroll janë zjarret pranë fshatit Bençe në Komunën e Makedonski Brodit, pranë fshatit Tajmishte në Komunën e Kërçovës, pranë fshatit Graçan në Komunën e Gjorçe Petrovit dhe në Dellçevë, ku po digjet një deponi ilegale.
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