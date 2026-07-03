QMK: Deri në orën 18:00 janë regjistruar gjashtë zjarre, pesë janë shuar, një mbetet aktiv
Deri në ora 18:00 janë regjistruar gjashtë zjarre në sipërfaqe të hapura në territorin e vendit, një prej të cilave është ende aktiv, dhe pesë janë shuar plotësisht, njofton Qendra për Menaxhim me Kriza.
Zjarri është aktiv në zonën e komunave Çeshinovo-Obleshevë dhe Probishtip, në zonat e fshatrave Novoselani dhe Lepopelci, si dhe Buçishte dhe Neokazi, ku digjet bimësi e ulët dhe pyje të degraduara me kërcell të ulët.
Ndërkohë, janë shuar pesë zjarre. Katër prej tyre ishin në zonën e Komunës së Shtipit - pranë fshatrave Çardaklija dhe Star Karaorman, në lokacionin "Isar" dhe midis Qumështores së Shtipit dhe fabrikës së tekstilit "Albatros", ku digjej bimësi e ulët, drithëra dhe kashtë.
Është shuar edhe zjarri në pronën e "Zhito Pollog" në Komunën e Tetovës, ku digjej edhe bimësi e ulët.