Qeni në Sidnei shpëtohet nga bllokimi në një apartament të një ndërtese shumëkatëshe
Një qen që u zhduk nga një apartament shumëkatësh në Australi, u pa i bllokuar në një prag nga një fqinj me një dron.
Qeni 2-vjeçar i racës terrier i Jake Dobrin, i quajtur Elbie, u zhduk nga shtëpia e saj në katin e 13-të të apartamenteve Meriton në Dee Why, një periferi të Sydney në Uellsin e Ri Jugor, të premten.
Një fqinj duke përdorur një dron e vuri re Elbie në pragun e ballkonit të një fqinji, pasi me sa duket kishte kaluar pranë disa bimëve në vazo dhe përmes një boshllëku të ngushtë.
Qeni ishte bllokuar midis rrethojave në anën tjetër të pragut nga ballkoni, transmeton Telegrafi.
Zjarrfikësi Joel Spillane përdori pajisje vertikale shpëtimi për t'u ulur nga maja e ndërtesës deri aty ku ndodhej Elbie.
Spillane tha se iu desh pak kohë për të nxjerrë Elbie nga vendi ku ishte bllokuar, por ajo përfundimisht u ngjit në çati dhe u bashkua shëndoshë e mirë me Dobrin.
Dobrin tha se Elbie nuk dukej të ishte i lënduar, por do të ekzaminohej nga një veteriner të hënën si masë paraprake. /Telegrafi/