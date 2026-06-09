Qeni adhuron të kujdeset për pulat - në vend që të luajë me qentë e tjerë
Një Golden Retriver është bërë hit në internet pasi ka treguar një sjellje krejt të pazakontë – në vend që të luajë me qentë e tjerë, ai ka “marrë përsipër” rolin e rojtarit të pulave dhe nuk largohet nga ato.
Pronarët kanë vërejtur se qeni i tyre kalon shumicën e kohës pranë pulave dhe zogjve të vegjël, të cilët i ndjek me kujdes dhe i “ruan”, sikur të ishin tufë e tij.
Sjellja e tij ka habitur shumë njerëz, pasi retriverët njihen si qen shumë socialë që zakonisht duan të luajnë me qen të tjerë.
Një video e publikuar në rrjetet sociale e tregon qenin duke qëndruar i qetë pranë pulave, pa interes për lojëra apo aktivitete të tjera tipike për racën e tij.
Ekspertët theksojnë se retriverët, megjithëse janë shumë të shoqërueshëm, shpesh krijojnë një lidhje të fortë me atë që e perceptojnë si “detyrën e tyre” ose “grupin e tyre”, ndaj mund të shfaqin instinkt mbrojtës edhe ndaj kafshëve si shpendët.
Kjo situatë e pazakontë ka shkaktuar shumë reagime në internet, ku përdoruesit komentojnë me humor se “qeni e ka gjetur profesionin e tij” dhe duket shumë i përkushtuar në rolin e ri. /Telegrafi/