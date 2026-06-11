Punonjësi i bazës detare në Florida, sulmohet nga një peshkaqen ndërsa bën zhytje pranë bregut
Një makth i ndodhi një punonjësi në një bazë detare në Florida të hënën kur një peshkaqen i ndërpreu pushimin e tij për zhytje, duke shkaktuar britma drithëruese që u kapën në video.
Punonjësi civil në Qendrën e Luftës Detare në Panama City po notonte pranë bregut në orën 11:45 të mëngjesit të hënën kur u sulmua nga një peshkaqen, sipas Aktivitetit të Mbështetjes Detare.
Një dëshmitar filmoi sulmin, i cili tregoi viktimën duke bërtitur 'ndihmë' ndërsa përplasej në ujë. Ndërsa ai përpiqej të shpëtonte nga bisha ujore, një pendë doli nga uji, transmeton Telegrafi.
Komandanti Tristan Oliveria i tha NBC News se punonjësi po zhytej me maskë gjatë pushimit të drekës kur ndodhi sulmi.
Viktima nuk është identifikuar. Stacioni Detar tha se krahët e punonjësit ishin lënduar rëndë, por ai u shpëtua përfundimisht nga kalimtarët.
Nuk u raportuan lëndime të tjera. Punonjësi u transportua në një spital lokal në gjendje kritike.
Një telefonatë në 911 nga incidenti zbuloi një dëshmitar të shqetësuar që raportoi sulmin, duke i thënë operatorit se krahu i viktimës ishte "atje, por jo", kur u pyet nëse gjymtyrët ishin prerë.
Videoja e sulmit të frikshëm u bë virale në mediat sociale, me një përdorues që komentoi: "Makthi im më i keq bëhet realitet. Ashtu si hapja në Jaws. Kjo është e tmerrshme. Si ka ndryshuar jeta e tij përgjithmonë në një çast. Lutem për këtë të ri". /Telegrafi/