Punoni gjatë gjithë ditës, por dëshironi një mace? Këto raca nuk e vuajnë vetminë
Jo çdo mace ka nevojë për vëmendje të pandërprerë: disa janë të qeta, të pavarura dhe përshtaten çuditërisht mirë me një pronare që mungon për orë të tëra
Një mace mund të jetë një kafshë shtëpiake ideale për një person që jeton vetëm. Megjithatë, gjatë zgjedhjes nuk duhet parë vetëm pamja e saj, por edhe karakteri, nevoja për vëmendje dhe kujdesi që kërkon.
Sipas disa kritereve, këto raca konsiderohen të përshtatshme për gratë që jetojnë vetëm, pasi janë të qeta, të pavarura dhe krijojnë lidhje të forta me pronaren.
1. Macja birmaneze
Macja birmaneze është e përshtatshme për gratë që dëshirojnë një kafshë shoqërore dhe të dashur. Macet e kësaj race krijojnë lidhje të ngushta me pronaren dhe e shijojnë afërsinë, por nuk janë tepër aktive.
Ato janë të qeta, miqësore dhe përshtaten mirë me një mënyrë jetese të qetë. Megjithatë, kanë nevojë për shumë vëmendje, ndaj periudhat e gjata të vetmisë mund të jenë stresuese për to, thekson Pets.mail, përcjell Telegrafi.
2. Macja britanike me qime të shkurtra
Macja britanike me qime të shkurtra mund të jetë një zgjedhje e mirë për një grua që kërkon një kafshë shtëpiake të pavarur. Ajo përshtatet lehtësisht me rutinën e përditshme dhe zakonisht ndihet mirë edhe pa mbikëqyrje të vazhdueshme.
Këto mace njihen për inteligjencën, temperamentin e ekuilibruar dhe shëndetin e mirë. Megjithatë, karakteri mund të ndryshojë ndjeshëm nga një mace te tjetra. Prandaj, gjatë zgjedhjes është e rëndësishme të merret parasysh jo vetëm raca, por edhe sjellja individuale e maces.
3. Macja kartuziane
Macja kartuziane është e përshtatshme për gratë që preferojnë një marrëdhënie të qetë me kafshën e tyre, pa kërkesa të tepruara për vëmendje.
Këto mace e shijojnë afërsinë me pronaren, por mbeten të pavarura dhe kalojnë me kënaqësi edhe kohë vetëm. Raca karakterizohet nga një natyrë e butë dhe përshtatet mirë me jetën në apartament.
Megjithatë, pronarja e ardhshme duhet të ketë parasysh se macja kartuziane ka qime të dendura, të cilat kërkojnë kujdes të rregullt, veçanërisht gjatë periudhës së ndërrimit të qimeve. /Telegrafi/