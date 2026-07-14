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Një punëtor i një banke ka njoftuar se gjatë kontrollit në bankomat ka hasur në 573 euro që dyshohet të jenë të falsifikuara.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën në Qagllavicë të Graqanicës.

Tutje thuhet se monedhat janë konfiskuar nga njësiti i forenzikës.

“Ankuesi mashkull kosovar, punëtor në bankë, ka njoftuar se gjatë kontrollit në bankomat ka hasur në 573 euro që dyshohet të jenë të falsifikuara. Monedhat janë konfiskuar nga njësiti i forenzikës. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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