Publikohet videoja kur presidenti i Vllaznisë e godet grusht gjyqtarin
Një tjetër video nga incidenti i ndodhur pas përfundimit të ndeshjes AF Elbasani–Vllaznia ka nisur të qarkullojë në rrjetet sociale, duke sjellë pamje të reja nga përplasja mes presidentit të Vllaznisë, Alban Xhaferi, dhe njërit prej gjyqtarëve të takimit.
Në pamjet e publikuara së fundmi shihet momenti kur Xhaferi i afrohet gjyqtarit dhe, sipas videos, e godet me grusht me dorën e majtë.
Incidenti ndodhi menjëherë pas përfundimit të sfidës (1-1), në një atmosferë të tensionuar. Pamjet e reja kanë rikthyer në vëmendje episodin dhe kanë nxitur reagime të shumta në opinionin sportiv shqiptar.
Rasti ka hapur edhe njëherë debatin për dhunën dhe sjelljen ndaj gjyqtarëve në futboll, ndërsa tashmë priten reagimet dhe vendimet e organeve përkatëse të futbollit shqiptar.
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Publikimi i videos së re mund të jetë një element i rëndësishëm në vlerësimin e plotë të incidentit, ndërsa mbetet të shihet se çfarë masash do të ndërmerren nga institucionet përgjegjëse. /Telegrafi./