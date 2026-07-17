Publikohet videoja e një majmuni të çuditshëm në Kongo, tani është konfirmuar se është një specie e re
Shkencëtarët kanë konfirmuar zbulimin e një specieje të re majmuni në pyjet e Republikës Demokratike të Kongos, pas gati dy dekadash kërkimesh.
Primati i pazakontë, me fytyrë të zezë dhe buzë karakteristike në ngjyrë portokalli-rozë, ishte vërejtur për herë të parë në vitin 2008, por vetëm tani është identifikuar zyrtarisht si një specie e panjohur më parë.
Majmuni jeton në zonën e Parkut Kombëtar Lomami, në pjesën qendrore-lindore të Kongos, dhe njihet nga banorët vendas me emrin Likweli.
Studiuesit e kanë dokumentuar përmes fotografive, regjistrimeve të zërit dhe analizave gjenetike, të cilat konfirmuan se bëhet fjalë për një specie të re.
Takimi i parë me këtë kafshë u bë në vitin 2008, kur studiuesit arritën të realizonin vetëm një fotografi të paqartë.
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Pas një tjetër vëzhgimi rreth dhjetë vjet më vonë, një ekip ndërkombëtar nisi një studim të gjerë për ta përcaktuar origjinën dhe veçoritë e këtij primati.
Sipas shkencëtarëve, kjo është vetëm specia e pestë e re e majmunit afrikan e zbuluar gjatë 75 viteve të fundit.
Zbulimi tregon edhe një herë pasurinë e madhe biologjike të pyjeve tropikale të Kongos, ku shumë specie ende mund të jenë të pazbuluara.
Majmuni i ri ka qime të zeza, një pamje të veçantë të fytyrës dhe një thirrje karakteristike që e dallon nga speciet e tjera.
Studiuesit theksojnë se mbrojtja e habitatit të tij është thelbësore, pasi pyjet e Kongos përballen me kërcënime nga shpyllëzimi dhe aktivitetet njerëzore. /Telegrafi/