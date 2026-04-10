PSG shpërblen punonjësit e klubit me një bonus marramendës pas sezonit rekord 2024/25
Stafi i Paris Saint-Germain është shpërblyer me një bonus të konsiderueshëm financiar pas asaj që është përshkruar si një sezon historik 2024/25 në të gjitha garat.
Pasi siguruan titullin e parë në Ligën e Kampionëve dhe mblodhën shumë trofe vendor, PSG thuhet se gjeneroi një buxhet rekord prej 837 milionë eurosh, duke reflektuar suksesin e tyre komercial dhe sportiv.
Sipas gazetës L'Equipe, drejtori i përgjithshëm i PSG-së, Victoriano Melero, i informoi stafin e klubit për paketën e shpërblimeve, e cila përfshin një bonus kolektiv prej rreth 4,500 eurosh për vitin 2025, i ndjekur nga një pagesë shtesë prej 640 eurosh në vitin 2026.
JACKPOT POUR LES SALARIÉS DU PSG ! 🤑
Après une saison historique marquée par le sacre en Ligue des Champions, le club a décidé de récompensé ses 700 employés ! 🏟️✨
Selon @lequipe, chaque salarié a reçu une prime globale de 5 140 € (4 500 € + un bonus de 640 €) ! 🤑✅
— Foot Mercato (@footmercato) April 10, 2026
Bonusi vlen për afërsisht 700 punonjës që punojnë në departamente të ndryshme të klubit, duke njohur kontributin e tyre në një sezon me sukses të paparë.
Raporti sugjeron se pagesa është e lidhur jo vetëm me triumfin evropian, por edhe me performancën e përgjithshme sezonale. /Telegrafi/