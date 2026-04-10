Stafi i Paris Saint-Germain është shpërblyer me një bonus të konsiderueshëm financiar pas asaj që është përshkruar si një sezon historik 2024/25 në të gjitha garat.

Pasi siguruan titullin e parë në Ligën e Kampionëve dhe mblodhën shumë trofe vendor, PSG thuhet se gjeneroi një buxhet rekord prej 837 milionë eurosh, duke reflektuar suksesin e tyre komercial dhe sportiv.

Sipas gazetës L'Equipe, drejtori i përgjithshëm i PSG-së, Victoriano Melero, i informoi stafin e klubit për paketën e shpërblimeve, e cila përfshin një bonus kolektiv prej rreth 4,500 eurosh për vitin 2025, i ndjekur nga një pagesë shtesë prej 640 eurosh në vitin 2026.


Bonusi vlen për afërsisht 700 punonjës që punojnë në departamente të ndryshme të klubit, duke njohur kontributin e tyre në një sezon me sukses të paparë.

Raporti sugjeron se pagesa është e lidhur jo vetëm me triumfin evropian, por edhe me performancën e përgjithshme sezonale. /Telegrafi/

