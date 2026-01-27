PSG me ofertë marramendëse për Alvarez, dy yje plus 50 milionë euro
Paris Saint-Germain ka vendosur të ndërmarrë një ofensivë të fortë në tregun e transferimeve për të siguruar shërbimet e sulmuesit argjentinas Julian Alvarez, aktualisht pjesë e Atletico Madrid.
Drejtuesit e klubit parisien po përgatisin një ofertë ambicioze, duke e konsideruar lojtarin si prioritet absolut për përforcimin e repartit ofensiv në sezonin e ardhshëm.
Lëvizja synon të tronditë ekuilibrat e futbollit evropian dhe të forcojë projektin sportiv të Luis Enrique.
Oferta e PSG-së përfshin një kombinim lojtarësh dhe parash, me Gonçalo Ramos dhe Kang-In Lee të përfshirë në marrëveshje, si dhe një shumë fikse prej 50 milionë eurosh.
Klubi francez synon të ulë koston totale të operacionit duke ofruar futbollistë që vlerësohen nga stafi teknik i Atletico Madrid.
Të dy lojtarët kanë kontrata afatgjata dhe përfaqësojnë një investim të qëndrueshëm për klubin spanjoll.
Atletico Madrid po shqyrton mundësinë e ristrukturimit të sulmit, mes pasigurisë që rrethon të ardhmen e Alexander Sorloth.
Gonçalo Ramos shihet si një profil i përshtatshëm për skemat e Diego Simeones, ndërsa Kang-In Lee do të sillte kreativitet dhe cilësi teknike në mesfushë.
Për më tepër, përfitimi financiar do t’i jepte klubit hapësirë për përforcime të tjera në afatin kalimtar.
Nga ana tjetër, PSG e sheh Julian Alvarez si gur themeli të një projekti të ri, të rrethuar nga lojtarë të shpejtë dhe teknikë si Kvaratskhelia dhe Ousmane Dembele.
Polivalenca dhe aftësia e tij për të ushtruar presion e bëjnë atë një element kyç për ambiciet e klubit në Ligën e Kampionëve.
Parisienët shpresojnë ta mbyllin marrëveshjen përpara se rivalë të tjerë evropianë të hyjnë në garë, duke besuar se oferta bujare dhe dëshira e lojtarit mund të bindin Atletico Madrid. /Telegrafi/