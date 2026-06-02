Kush është ylli i ri që PSG është gati t'i paguajë 100 milionë euro?
Bournemouth mund të bëhet mbreti i afatit kalimtar të verës me këtë ritëm, sikurse ndodhi para një viti.
Pasi shitën pothuajse të gjithë mbrojtjen e tyre vitin e kaluar - Kerkez te Liverpool, Huijsen te Real Madrid dhe Zabarnyi te PSG - ata e përfunduan sezonin në Ligën Premier në vend të gjashtë.
Pra, nuk është çudi që perlat e tyre të reja po synohen përsëri nga gjigantët evropianë.
Trajneri Andoni Iraola është në rrugën e tij për të marrë drejtimin e Liverpool, dhe talenti i ri sulmues Eli Junior Kroupi po tërheq vëmendje të madhe, shkruan Foot Mercato.
Gjigantët evropianë në luftë për Kroupin
Xhevahiri francez, i cili mbërriti nga Lorient, ka shkëlqyer me 13 gola në Ligën Premier dhe së fundmi është lidhur me një kalim te Arsenali dhe Paris Saint-Germain.
Sipas informacioneve të disponueshme, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea dhe Manchester City, të cilët tashmë kanë zhvilluar takime në lidhje me sulmuesin 19-vjeçar, kanë shfaqur interes për të.
PSG ka një avantazh të fortë
Parisienët nuk po e kalojnë lehtë, veçanërisht pasi vetëm kohët e fundit i janë bashkuar garës.
Sipas portalit francez, çmimi fillestar i vendosur nga Bournemouth është deri në 100 milionë euro.
Megjithatë, klubi nga kryeqyteti francez ka një avantazh të rëndësishëm - Eli Junior Kroupi thuhet se ëndërron të luajë për PSG-në dhe do të ishte i kënaqur të bashkohej me klubin parizien.
Pritet një betejë e ashpër
Ky është një hap i parë i rëndësishëm në atë që pritet të jetë një nga marrëveshjet më emocionuese të verës.
Të vetëdijshëm se ai është një nga më të mëdhenjtë e së ardhmes së futbollit botëror, klubet evropiane janë të etura ta shfrytëzojnë këtë mundësi.
Prandaj, pritet një betejë veçanërisht e ashpër për nënshkrimin e tij. /Telegrafi/