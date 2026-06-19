Pse tifozi viral i RD Kongos, Lumumba nuk ishte në tribuna për ndeshjen hapëse të Kupës së Botës kundër Portugalisë?
Republika Demokratike e Kongos prodhoi një rezultat surprizë në Kupën e Botës 2026, duke e mbajtur Portugalinë të mbushur me yje në barazim 1-1 në ndeshjen e tyre të parë.
Ndërsa skuadra bëri përshtypje në fushë, një person i njohur mungonte në tribuna - mbështetësi i tyre viral, Michel Nkuka Mboladinga, i njohur më mirë si “Lumumba”.
Ai u bë një sensacion në internet gjatë Kupës së Kombeve të Afrikës për rutinën e tij të ditës së ndeshjes si një “statujë e gjallë” e palëvizshme, e performuar si një nderim për kryeministrin e parë të RD Kongos.
Statuja njerëzore e Republikës Demokratike të Kongos bëhet tifozi më i njohur në Kupën e Kombeve të Afrikës
Por, me sa duket, ai nuk mundi të merrte pjesë në ndeshjen e parë ndaj Portugalisë në Kupën e Botës.
Nuk ka shkuar shumë ditë dhe tani dihet edhe arsyeja e mungesës së Lumumba në tribuna.
Lumumba thuhet se u vendos në karantinë si pjesë e masave paraprake shëndetësore të futura nga Shtetet e Bashkuara për të ardhurit nga rajonet e prekura nga Ebola në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë.
Lajmi i mirë për mbështetësit e RD Kongos është se ai pritet të kthehet në tribuna për ndeshjen e tyre të Kupës së Botës me Kolumbinë më 23 qershor. /Telegrafi/