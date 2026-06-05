Pse ndiheni të lodhur çdo pasdite rreth orës 3? Ka një shpjegim dhe këshilla si ta mposhtni
Një mjek i njohur ka shpjeguar se lodhja e pasdites, e njohur si “3pm slump”, mund të lidhet me mënyrën si trupi menaxhon energjinë dhe nivelin e sheqerit në gjak.
Sipas një sondazhi, shumë njerëz përjetojnë lodhje, humor të ulët dhe irritim rreth kësaj ore disa herë në javë. Kjo shpesh shoqërohet edhe me ulje të produktivitetit, nervozizëm dhe dëshirë për ushqime të pashëndetshme. Megjithatë, vetëm një pjesë e vogël e njerëzve e lidhin këtë gjendje me mënyrën e ushqyerjes.
Rangan Chatterjee thotë se kjo rënie e energjisë mund të jetë një nga shenjat që nivelet e glukozës në trup nuk janë të balancuara.
Ai shpjegon se:
Dreka pa mjaftueshëm proteina dhe fibra mund ta përkeqësojë lodhjen e pasdites;
Ushqimet me shumë sheqer japin energji të shpejtë, por më pas shkaktojnë rënie të menjëhershme;
Kjo krijon një cikël ku trupi kërkon përsëri ushqime të ëmbla.
Çfarë ndodh në trup
Kur niveli i sheqerit në gjak luhatet:
Truri funksionon më ngadalë dhe mund të shfaqet “mjegull në mendje”;
Bie përqendrimi dhe energjia mendore;
Disa njerëz bëhen më të irrituar ose “të uritur dhe nervozë”;
Shfaqen dëshira për ëmbëlsira ose ushqime me shumë karbohidrate.
Si mund të parandalohet
Ekspertët sugjerojnë disa hapa të thjeshtë:
Konsumoni një drekë të plotë me proteina dhe fibra (p.sh. vezë, mish, bishtajore, perime);
Shmangni ushqimet e ëmbla në mesditë;
Bëni një ecje të shkurtër 10–20 minuta pas ngrënies;
Pini ujë rregullisht gjatë ditës;
Në vend të snack-eve të ëmbla, zgjidhni arra ose ushqime më të shëndetshme.
Kur duhet t’i kushtohet vëmendje
Ekspertët theksojnë se një rënie e lehtë e energjisë në pasdite është normale. Megjithatë, nëse ndodh shpesh dhe shoqërohet me lodhje të madhe gjatë gjithë ditës, mund të jetë shenjë që trupi nuk po e menaxhon mirë energjinë.
Ata gjithashtu paralajmërojnë se në disa raste këto simptoma mund të lidhen me gjendje si prediabeti, i cili shpesh zhvillohet pa shenja të dukshme.