Pse macet ndonjëherë hanë me sytë mbyllur?
Në shumicën e rasteve është sjellje krejt normale, por në disa situata mund të tregojë parehati ose problem shëndetësor
Nëse një mace ndonjëherë ha ose pi me sytë e mbyllur apo gjysmë të mbyllur, kjo zakonisht nuk është shenjë problemi. Shpesh bëhet fjalë për një kombinim të nuhatjes së zhvilluar, afërsisë së ushqimit me feçkën dhe ndjenjës së sigurisë në ambient. Megjithatë, ka raste kur mbyllja e syve gjatë ushqimit mund të sinjalizojë parehati ose shqetësim shëndetësor, veçanërisht nëse shfaqet papritur ose shoqërohet me simptoma të tjera.
Ushqimi është shumë afër – shikimi nuk është shqisa kryesore
Shikimi i maces nuk është i përshtatshëm për distanca shumë të vogla. Prandaj, kur orientohen “nën hundë”, macet mbështeten më shumë te mustaqet dhe nuhatja, sesa te sytë. Mustaqet i ndihmojnë të “ndiejnë” hapësirën dhe objektet menjëherë përpara feçkës.
Kur ena e ushqimit është shumë afër dhe ushqimi nuk lëviz, macja kalon natyrshëm në kombinimin erë + kontakt i mustaqeve + pozicion i kokës. Në atë moment, mbyllja e syve mund të jetë thjesht pjesë e fokusimit në shqisa të tjera, transmeton Telegrafi.
Sytë e mbyllur si shenjë qetësie dhe sigurie
Macet janë instinktivisht të kujdesshme; ushqimi është një moment cenueshmërie. Kur ndihen të sigurta në ambient, ato mund të sillen më të relaksuara, përfshirë edhe mbajtjen e syve gjysmë të mbyllur. Kjo i ngjan “pulsimit të ngadaltë” të syve, i cili shpesh interpretohet si shenjë qetësie dhe besimi. (Kjo vlen vetëm kur nuk ka shenja të tjera parehatie ose sëmundjeje.)
Mustaqet e ndjeshme dhe ena që bezdis
Mustaqet janë jashtëzakonisht të ndjeshme. Prekja e vazhdueshme e skajeve të një ene të ngushtë ose të thellë mund të jetë e pakëndshme për disa mace. Edhe pse tema mbetet pjesërisht e diskutueshme në literaturë, përvoja praktike tregon se disa mace hanë më rehat nga ena të sheshta dhe të gjera.
Nëse macja, ha me nervozë, nxjerr ushqimin me putër, shmang skajet e enës, duket e irrituar, atëherë ia vlen të provoni një pjatë të sheshtë ose një enë më të gjerë, për të ulur kontaktin e mustaqeve me skajet.
Ndonjëherë shkaku është irritimi i syrit ose dhimbja
Nëse macja mbyll sytë fort, mban njërin sy më të mbyllur se tjetrin, ose duket sikur përpiqet të mos i hapë sytë gjatë ushqimit, kjo mund të tregojë irritim, dëmtim ose infeksion të syrit. Në këto raste, mbyllja e syve nuk është “zakon i ëmbël”, por shenjë parehatie që kërkon vëmendje.
Kur duhet kontaktuar veterineri?
Është e këshillueshme të konsultoheni me veterinerin nëse, krahas mbylljes së syve gjatë ushqimit, shfaqen edhe:
- lotim i shtuar, sekrecion ose skuqje e syrit,
- mbyllje e shpeshtë e syve, fërkim i fytyrës me putër, ndjeshmëri ndaj dritës,
- ndryshim i papritur i oreksit, shmangie e ushqimit ose përtypje “nga njëra anë”,
- shenja dhimbjeje, fshehje, nervozizëm ose apati.
Ndryshimet në mënyrën e ushqimit duhet gjithmonë të kontrollohen, sidomos nëse janë të reja ose përkeqësohen.
Çfarë mund të bëni menjëherë në shtëpi?
Pa komplikuar dhe pa “diagnoza nga interneti”, disa rregullime të vogla mund të ndihmojnë:
Ndërroni enën: zgjidhni një enë të sheshtë dhe të gjerë, prej qeramike ose inoksi.
Zgjidhni vend të qetë për ushqim: pa zhurma të forta, lëvizje të shpeshta apo presion nga kafshë të tjera.
Vëzhgoni: a i mbyll sytë vetëm me një lloj ushqimi, vetëm kur pi ujë, apo në një orar të caktuar?
Kontrolloni sytë: shikoni nëse ka lotim, skuqje, sekrecion ose dallim mes syrit të majtë dhe të djathtë.
Nëse sjellja vazhdon ose shfaqen shenja parehatie, kontrolli veterinar është rruga më e shpejtë drejt një përgjigjeje të saktë. /Telegrafi/