Pse kremrat për zbardhjen e lëkurës mund të jenë shumë të rrezikshëm
Nga njolla të përhershme deri te dëmtime të organeve – çfarë duhet të dini
Shumë njerëz ëndërrojnë për një lëkurë të njëtrajtshme dhe të ndritshme. Njollat e errëta, shenjat e plakjes apo dëmtimet nga dielli mund ta prishin lehtësisht këtë pamje. Nuk është për t’u habitur që produktet për zbardhjen e lëkurës janë gjithnjë e më të popullarizuara – nga kremrat dhe serumet deri te injeksionet që premtojnë rezultate të shpejta. Megjithatë, pas paketimit tërheqës shpesh fshihet rreziku: shumë nga këto produkte përmbajnë përbërës aktivë që mund të rrezikojnë seriozisht lëkurën dhe shëndetin në përgjithësi.
Pse produktet për zbardhjen e lëkurës janë të rrezikshme
Melanina është pigmenti që i jep ngjyrë lëkurës sonë. Ajo e mbron lëkurën nga rrezatimi UV, rregullon prodhimin e vitaminës D dhe kontribuon në stabilitetin e strukturës së lëkurës. Bllokimi kimik i melaninës mund ta ekspozojë lëkurën ndaj dëmtimeve afatgjata.
Hidrokinoni bllokon prodhimin e melaninës, por mund të krijojë nënprodukte toksike që dëmtojnë përgjithmonë qelizat pigmentare. Pasojat afatgjata përfshijnë okronozën ekzogjene, një gjendje në të cilën lëkura merr një ngjyrë rozë-kafe dhe zhvillon njolla të pabarabarta.
Merkuri bllokon plotësisht formimin e pigmentit, përthithet në organizëm dhe dëmton veshkat, mëlçinë dhe sistemin nervor. Ai gjithashtu mund të transmetohet te foshnja përmes qumështit të gjirit. Steroidet e hollojnë lëkurën, shkatërrojnë kolagjenin dhe elastinën dhe rrisin rrezikun për infeksione.
Edhe retinoidet, nëse përdoren pa kontroll, mund të shkaktojnë irritime dhe dëmtime të lëkurës.
Shkurt: megjithëse produktet për zbardhjen e lëkurës japin rezultate të shpejta, ato mund të shkaktojnë pasoja të përhershme për lëkurën dhe shëndetin.
Kujdes gjatë blerjes në internet
Kujdes i veçantë kërkohet kur blini produkte për zbardhjen e lëkurës online. Shumë kremra, serume dhe losione ofrohen përmes platformave ndërkombëtare online, shpesh nga prodhues të vegjël ose shitës, cilësia e të cilëve nuk është e verifikueshme. Këto produkte mund të përmbajnë substanca të ndaluara, si merkuri ose doza të larta hidrokinoni, të cilat nuk janë të deklaruara në paketim ose janë të fshehura nën emra të tjerë kimikë.
Edhe kur paketimi duket profesional, siguria nuk është e garantuar, studimet tregojnë se shumë produkte vazhdojnë të gjenden në platforma si Amazon, eBay dhe dyqane të tjera ndërkombëtare online, pavarësisht ndalimeve. Prandaj, të gjithë ata që blejnë online duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë origjinës së produktit, certifikatave dhe përbërësve, të përdorin shitës të verifikuar dhe, në rast dyshimi, të zgjedhin alternativa të testuara dhe të sigurta.