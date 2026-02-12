Pse keni vonesë të ciklit menstrual? Disa arsye përveç shtatzënisë
Nëse nuk jeni shtatzënë, vonesa e menstruacioneve mund të shkaktohet nga stresi i madh ose ndryshimet në peshë. Disa gjendje shëndetësore, si sindroma e vezoreve policistike (PCOS) dhe diabeti, mund të ndikojnë gjithashtu në ciklin menstrual.
Studimet tregojnë se ciklet e parregullta menstruale prekin nga 5% deri në 35.6% të grave, varësisht nga mosha, profesioni dhe vendi ku jetojnë.
Ka dy periudha në jetë kur është normale që menstruacionet të jenë të parregullta:
Kur fillojnë për herë të parë gjatë adoleshencës;
Gjatë periudhës para menopauzës (perimenopauza).
Shumica e personave që nuk kanë arritur menopauzën kanë menstruacione rreth çdo 28 ditë. Megjithatë, një cikël normal mund të zgjasë nga 21 deri në 35 ditë.
Nëse cikli juaj nuk bie brenda këtyre kufijve, arsyet mund të jenë këto:
Stresi
Stresi i vazhdueshëm ndikon në hormonet, ndryshon rutinën ditore dhe prek pjesën e trurit (hipotalamusin) që rregullon menstruacionet.
Me kalimin e kohës, stresi mund të çojë në sëmundje ose në ndryshime të papritura në peshë, gjë që ndikon në cikël.
Humbja e shpejtë dhe e tepruar në peshë
Humbja e shpejtë ose e tepruar në peshë, sidomos për shkak të çrregullimeve të të ngrënit, mund të shkaktojë cikël të parregullt ose ndalim të menstruacioneve.
Edhe aktiviteti fizik shumë intensiv (si maratonat) mund të shkaktojë parregullsi.
Pesha e lartë trupore
Edhe mbipesha mund të shkaktojë ndryshime hormonale.
Obeziteti rrit prodhimin e estrogjenit, një hormon i rëndësishëm riprodhues. Sasia e tepërt e estrogjenit mund ta bëjë ciklin të parregullt ose ta ndalojë atë.
Mjeku mund të rekomandojë rënie në peshë përmes ushqimit të shëndetshëm dhe aktivitetit fizik.
Problemet me tiroiden
Tiroidja shumë aktive ose joaktive mund të shkaktojë vonesë ose mungesë të menstruacioneve, sepse ndikon në metabolizëm dhe në hormonet.
Zakonisht trajtohet me ilaçe.
PCOS (Sindroma e vezoreve policistike)
PCOS bën që trupi të prodhojë më shumë hormone mashkullore (androgjene).
Kjo shkakton formimin e cisteve në vezore dhe e bën ovulimin të parregullt ose e ndalon atë.
Shpesh shoqërohet me rezistencë ndaj insulinës.
Trajtimi fokusohet në lehtësimin e simptomave dhe rregullimin e ciklit.
Sëmundje të tjera kronike
Sëmundje si diabeti dhe sëmundja celiake mund të ndikojnë në ciklin menstrual.
Ndryshimet në nivelin e sheqerit në gjak lidhen me ndryshime hormonale. Diabeti i pakontrolluar, megjithëse rrallë, mund të shkaktojë cikël të parregullt.
Sëmundja celiake shkakton inflamacion dhe dëmtim të zorrës së hollë, duke penguar përthithjen e lëndëve ushqyese, gjë që mund të çojë në mungesë ose parregullsi të menstruacioneve.