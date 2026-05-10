Pse heqja e ekraneve nga pajisjet gjurmuese të fitnesit i bëri ato 88 për qind më të njohura, 'nëse ka ekran, është një orë dore'
Pa ekran, pa problem. Ky është basti që po bëjnë markat 10 miliardë dollarëshe si Whoop, Oura dhe Fitbit, pasi shitjet e monitoruesve të fitnesit pa ekran u rritën me 88% midis viteve 2024 dhe 2025.
Whoop mblodhi 575 milionë dollarë në mars, ndërsa prodhuesi i unazave inteligjente Oura mblodhi mbi 900 milionë dollarë, të dy tani me vlerë mbi 10 miliardë dollarë.
Tregu u bë aq i nxehtë sa Google sapo lançoi monitoruesin e vet pa ekran - Fitbit Air me çmim 100 dollarë do të dalë në shitje më 26 maj, transmeton Telegrafi.
Apple Watch ende dominon tregun e pajisjeve të ‘veshme’, por të tjerët nuk po përpiqen të konkurrojnë drejtpërdrejt.
Në vend të kësaj, ata po diferencohen duke hequr veçorinë e vetme që të gjithë e konsideronin thelbësore.
Mungesa e ekranit do të thotë javë të tëra jetëgjatësie të baterisë në vend të karikimit të përditshëm, duke mundësuar monitorimin e shëndetit 24/7 për të cilin këto marka po vënë baste. Është gjithashtu një konsideratë stili.
"Nëse ka një ekran, atëherë është një orë dore. Nëse është një orë dore, atëherë nuk mund të vishni dy orë dore", tha CEO i Whoop, Will Ahmed, për WSJ. /Telegrafi/