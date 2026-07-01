Pse duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje marrjes së kaliumit gjatë verës?
Një dietë e shëndetshme përfshin një marrje të ekuilibruar të lëndëve ushqyese, por rëndësia e disa prej tyre është veçanërisht e dukshme në rrethana të caktuara. Me mbërritjen e nxehtësisë së verës, nutricionistët rekomandojnë që t'i kushtojmë vëmendje të veçantë marrjes së kaliumit.
Është një lëndë ushqyese thelbësore dhe elektrolit i nevojshëm për funksionimin normal të qelizave, dhe meqenëse trupi e humbet atë përmes djersitjes, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për nivelet e tij në trup gjatë verës, shkruan HuffPost.
Pse është i rëndësishëm kaliumi në verë?
Kaliumi është i rëndësishëm gjatë gjithë vitit, por disa nga funksionet e tij mund të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si ndiheni gjatë muajve të nxehtë të verës. Sipas Instituteve Kombëtare të Shëndetit (NIH), gratë e rritura kanë nevojë për rreth 2,600 miligramë kalium në ditë, ndërsa burrat kanë nevojë për 3,000 miligramë.
"Kaliumi është një elektrolit kyç që ndihmon në rregullimin e funksionit të muskujve, sinjaleve nervore, ekuilibrit të lëngjeve, presionit të gjakut dhe rrahjeve të zemrës", shpjegoi Sandra Zhang, një dietologe-nutricioniste e regjistruar në Qendrën e Ushqyerjes Frances Stern në Qendrën Mjekësore Tufts, duke shtuar se nivelet e ulëta të kaliumit mund të shkaktojnë gjithashtu ndjenja lodhjeje.
Laura Acosta, profesoreshë e asociuar në Departamentin e Shkencave Ushqimore dhe të Ushqyerjes Njerëzore në Universitetin e Floridës, thekson se kaliumi bashkëpunon ngushtë me natriumin për të rregulluar ekuilibrin e lëngjeve në trup. Ai gjithashtu ndikon në tkurrjet e muskujve, duke përfshirë ato të zemrës.
"Kaliumi është thelbësor për funksionimin normal të zemrës. Nëse nivelet e kaliumit në gjak bëhen shumë të larta ose shumë të ulëta, kjo mund të shkaktojë aritmi - ritme të parregullta të zemrës - dhe në raste ekstreme edhe arrest kardiak", tha Acosta. Ajo shtoi se kaliumi luan një "rol të madh" në ruajtjen e presionit të shëndetshëm të gjakut.
Çfarë ndodh kur ka mungesë kaliumi?
Nivelet e ulëta të kaliumit, të shoqëruara shpesh me dehidratim, mund të shkaktojnë një sërë problemesh.
"Një mungesë e lehtë mund të shkaktojë lodhje, dobësi muskulore dhe ngërçe", thotë Acosta.
Mary Mosquera Cochran, një dietologe në Qendrën Mjekësore Wexner të Universitetit Shtetëror të Ohajos, shton se problemet me tretjen, si kapsllëku, gjithashtu mund të shfaqen. Në fakt, edhe nivelet pak të ulëta të kaliumit mund t'ju bëjnë të ndiheni të lodhur dhe në përgjithësi jo mirë.
"Një mangësi më e rëndësishme mund të kontribuojë në një ritëm të parregullt të zemrës, presion të lartë të gjakut dhe, në raste të rënda, në komplikime të rrezikshme të zemrës ose arrest kardiak", paralajmëroi Acosta.
Ushqime të pasura me kalium
Kaliumi gjendet në një shumëllojshmëri ushqimesh bimore dhe shtazore. Sipas NIH, disa nga burimet më të mira përfshijnë kajsitë e thata, të cilat përmbajnë 755 miligram për gjysmë filxhani, dhe thjerrëzat, me 731 miligramë për filxhan. Kjo pasohet nga kungulli, me 644 miligram për filxhan, patatet e pjekura, me 610 miligram, një filxhan lëng portokalli, me 496 miligram, dhe bananet, me 422 miligram.
Nga produktet shtazore, një filxhan qumësht përmban 366 miligram, dhe rreth 85 gramë gjoks pule pa kocka përmban 332 miligram kalium.