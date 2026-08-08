Akne, zbokth dhe infeksione kërpudhore – çfarë mund të bëjë vërtet vaji i pemës së çajit?
Përfitimet janë premtuese, por përdorimi i gabuar mund të shkaktojë irritim dhe reaksione alergjike
Vaji i pemës së çajit (Melaleuca alternifolia) është një nga vajrat esencialë më të studiuar. Përftohet nga distilimi i gjetheve të pemës së çajit, me origjinë nga Australia, dhe përmban përbërës që kanë treguar aktivitet antimikrobik dhe antiinflamator në studime laboratorike.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se vaji i pemës së çajit është një “ilaç natyral” për çdo problem të lëkurës. Sipas National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), ka disa prova se përdorimi në lëkurë mund të ndihmojë te aknet dhe këmba e atletit, por për shumë përdorime të tjera provat janë ende të pamjaftueshme.
Mund të ndihmojë te aknet
Një nga përdorimet më të studiuara të vajit të pemës së çajit është trajtimi i akneve të lehta deri në mesatare.
Disa studime kanë treguar se preparatet me 5 për qind vaj të pemës së çajit mund të ulin numrin e puçrrave dhe ashpërsinë e akneve. Një provë klinike e randomizuar me 60 persona gjeti përmirësim pas përdorimit të xhelit me 5 për qind vaj të pemës së çajit.
Megjithatë, një përmbledhje më e re e studimeve vlerëson se nevojiten prova më të forta për të përcaktuar me siguri efektivitetin e tij.
Mund të ndihmojë te këmba e atletit
Disa të dhëna tregojnë se vaji i pemës së çajit mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të infeksioneve kërpudhore të këmbëve, veçanërisht në rastet e lehta.
Megjithatë, NCCIH thekson se mund të mos jetë po aq efektiv sa trajtimet standarde dhe provat janë ende të kufizuara, transmeton Telegrafi.
Po infeksionet kërpudhore të thonjve?
Vaji i pemës së çajit është studiuar edhe për onikomikozën, por rezultatet nuk janë aq bindëse. Sipas NCCIH, janë kryer vetëm pak studime dhe cilësia e provave nuk është e mjaftueshme për të nxjerrë një përfundim të sigurt.
Prandaj, në rast të një infeksioni të avancuar të thonjve, nuk duhet të zëvendësojë trajtimin e rekomanduar nga dermatologu.
Mund të ndihmojë edhe me zbokthin
Disa produkte për kujdesin e flokëve përmbajnë vaj të pemës së çajit dhe janë studiuar për zbokthin dhe kruajtjen e skalpit. Megjithatë, provat klinike për përdorime të ndryshme të këtij vaji nuk janë njësoj të forta.
Për këtë arsye, është më mirë të përdoren produkte të formuluara posaçërisht për skalpin sesa vaji esencial i pastër.
Si duhet përdorur?
Një nga rregullat më të rëndësishme është: vaji esencial i pemës së çajit nuk duhet të gëlltitet.
Kur përdoret në lëkurë, është më e sigurt të zgjidhen produkte të gatshme me përqendrim të përshtatshëm, në vend që të aplikohet vaji i pastër direkt në lëkurë.
Vaji i paholluar mund të shkaktojë skuqje, djegie, kruajtje, tharje ose dermatit kontakti. NCCIH gjithashtu paralajmëron se vaji i oksiduar, pra ai që është ekspozuar për një kohë ndaj ajrit, dritës ose nxehtësisë, mund të shkaktojë më shumë reaksione alergjike.
Para përdorimit të një produkti të ri, mund të bëhet një provë në një zonë të vogël të lëkurës dhe të vëzhgohet nëse shfaqet ndonjë reagim.
Kush duhet të jetë veçanërisht i kujdesshëm?
Personat me lëkurë shumë të ndjeshme, ekzemë ose histori reaksionesh alergjike ndaj vajrave esencialë duhet të tregojnë kujdes.
Gjithashtu, vaji i pemës së çajit nuk duhet të përdoret nga goja. Gëlltitja mund të shkaktojë simptoma serioze, veçanërisht te fëmijët.
Nuk duhet të aplikohet në plagë të thella ose në infeksione serioze pa këshillën e mjekut.
Jo çdo përdorim “natyral” është i provuar
Vaji i pemës së çajit po studiohet për shumë përdorime të tjera, përfshirë probleme të ndryshme të lëkurës dhe infeksione. Por rezultatet laboratorike nuk janë të njëjta me provat klinike te njerëzit.
Prandaj, edhe pse vaji ka veti interesante antimikrobike, nuk duhet parë si zëvendësim për trajtimet e provuara.
Nëse përdoret siç duhet dhe në preparate të përshtatshme, mund të jetë një shtesë e dobishme për disa probleme të lehta të lëkurës, por “natyral” nuk do të thotë automatikisht i sigurt apo efektiv për çdo gjendje. /Telegrafi/