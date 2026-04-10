Pse deklarata e Melania Trump për Epsteinin shkaktoi telashe për Shtëpinë e Bardhë
Zonja e Parë e SHBA-së u përpoq ta shuajë historinë për Epsteinin - por vetëm e riktheu atë në fokus.
Melania Trump u përpoq të ndalë spekulimet dhe akuzat që e lidhin me financierin e dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein, por ndërhyrja e saj publike duket se e ka rikthyer çështjen sërish në qendër të vëmendjes.
Në një deklaratë të rrallë publike, ajo mohoi kategorikisht çdo lidhje me Epsteinin, duke theksuar se nuk ka qenë kurrë mike me të dhe nuk ka pasur asnjë përfshirje në aktivitetet e tij, shkruan cnn.
Ajo i quajti pretendimet si “gënjeshtra” dhe “sulme të motivuara politikisht”, duke kërkuar që ato të ndalen.
Megjithatë, pavarësisht përpjekjes për të mbyllur këtë temë, deklarata e saj ka shkaktuar interes të ri publik dhe mediatik për rastin Epstein, një skandal që vazhdon të trondit politikën amerikane dhe të ngrejë pyetje për lidhjet e figurave të njohura me të.
Ajo gjithashtu sqaroi se çdo kontakt i mundshëm me bashkëpunëtoren e Epsteinit, Ghislaine Maxwell, ka qenë i rastësishëm dhe pa rëndësi, ndërsa theksoi se nuk ka qenë kurrë viktimë e tij dhe nuk ka pasur lidhje personale me të.
Në vend që ta mbyllte debatin, deklarata e saj duket se ka rihapur diskutimet për rrjetin e Epsteinit dhe lidhjet e tij me figura të njohura, duke e kthyer çështjen përsëri në fokus të opinionit publik. /Telegrafi/