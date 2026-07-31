Protesta e Tiranës mbështet tubimet e qytetarëve nëpër rrethe, që kundërshtojnë ndarjen e re territoriale.

Nga bulevardi “Dëshmorët e Kombit” iu bë thirrje qytetarëve në mbarë vendin që të bashkohen në protestë.

Në ditën e 62 të protestës, organizatorët ju përgjigjën kryeministrit Edi Rama për “Besën”.

Po ashtu në bulevard u shfaq edhe një banderolë e studentëve me mbishkrimin “Studentët protestojnë”, shoqëruar me disa letra.

Kërkesa kryesore e protestës së sheshit mbetet vetëm një: dorëheqja e gjithë klasës politike.

Protesta e 62 u mbyll me marshimin në rrugët e Tiranës dhe thirrjen për t’u bashkuar të shtunën e 1 gushtit në tubimin kombëtar. /tch/

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