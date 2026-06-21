Protesta edhe në jug të Shqipërisë, prishet rrethimi 22-vjeçar i Kakomesë
Qindra persona nga fshatrat pranë Kakomesë në jug të vendit, emigrantë të ardhur nga Greqia, por edhe nga qytete të tjera të vendit i janë bashkuar protestës së thirrur ditë më parë në Gjirin e Kakomesë, ku u hoqën rrethimet dhe kabinat që mbanin të bllokuar atë zonë prej 22 vitesh.
Protesta ka përfshirë mesditën e së dielës edhe zonën e Kakomesë në hyrje të plazhit në një prej gjireve më të bukur bregdetar në jug të vendit.
Pjesëmarrësit në këtë protestë kanë shkulur dhe shembur çdo shenjë nga rrethimi i dikurshëm i kësaj zone, duke u shprehur se kanë çliruar Kakomenë.
Sakaq polica nuk ka patur asnjë konfrontim me protestuesit, duke u kujdesur për të mbajtur të lirë rrugën nacionale Sarandë-Himarë.
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