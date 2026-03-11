Protesta e PD-së përpara Kuvendit, Ambasada Amerikane thirrje qytetarëve të saj: Shmangni zonat ku do të ketë përplasje
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka paralajmëruar qytetarët amerikanë në lidhje me protestën e planifikuar nga Partia Demokratike ditën e nesërme më 12 mars, përpara Kuvendit.
Si për çdo protestë tjetër, Ambasada këshillon qytetarët amerikanë që të shmangin zonën e protestës, të qëndrojnë vigjilentë dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale.
Lexoni më poshtë njoftimin e plotë të Ambasadës Amerikane:
Një demonstratë është planifikuar të zhvillohet të enjten, më 12 mars 2026, në orën 10:00 të mëngjesit. Protestuesit planifikojnë të mblidhen pranë ndërtesës së Parlamentit në Rrugën George W. Bush. Protesta mund të zgjerohet në zonat përreth dhe në ndërtesat qeveritare. Pritet një praninë e shtuar e policisë, bllokime rrugësh dhe ndërprerje të trafikut në orët para dhe gjatë protestës. Personeli i Ambasadës së SHBA-së është këshilluar të shmangë demonstratën. Monitoroni mediat lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve të zbatimit të ligjit për informacionin më të fundit.
Edhe pse protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë shpejt. Protesta mund të zgjerohet në rrugët dhe ndërtesat qeveritare përreth, duke shkaktuar ndërprerje të trafikut, devijime dhe bllokime rrugësh. Udhëzimi ynë i vazhdueshëm është të shmangni zonat e protestës. Nëse ndodheni në qytet, qëndroni vigjilent dhe prioritizoni sigurinë personale. Forconi masat tuaja të sigurisë duke praktikuar zakonet e mëposhtme:
Veprimet që duhet të ndërmerren:
Qytetarët amerikanë këshillohen të shmangin këtë ngjarje;
Kini parasysh rrethinën tuaj;
Kufizoni shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik;
Monitoroni mediat lokale;
Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje;
Mbani një profil të ulët.