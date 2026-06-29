Protesta e 30-të radhazi për Zvërnecin në Tiranë
Protesta kundër investimit turistik të planifikuar në Zvërnec vijoi edhe sot në Tiranë, ku qytetarët u mblodhën për të 30-ën ditë radhazi, duke përsëritur kërkesat e tyre dhe duke marshuar në rrugët kryesore të kryeqytetit.
Fillimisht protestuesit u mblodhën në sheshin “Skënderbej”, për të marshuar më pas drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.
Me pankarta në duar ata kërkojnë dorëheqjen e Kryeministrit Edi Rama, largimin e kastës së vjetër politike dhe shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura.
Pas grumbullimit fillestar, pjesëmarrësit do të marshojnë drejt bulevardit kryesor për të vijuar qëndresën dhe revoltën e tyre përpara godinës së Kryeministrisë, shkruan ATSh.
Para godinës së Kryeministrisë pritet po ashtu te mbajnë fjalime organizatorët dhe qytetarë të pranishëm.