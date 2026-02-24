Propozimi për pagën minimale prej 600 eurosh nuk u miratua në komisionin parlamentar
Propozimi për ndryshimin e Ligjit për Pagën Minimale, i paraqitur nga deputetët e LSDM-së, nuk kaloi sot në Komisionin Parlamentar për Çështjet Ekonomike, thotë LSDM.
Siç shtojnë ata, vetëm deputetët e opozitës debatuan ligjin.
"Qeveria gjithashtu hodhi poshtë propozimin për një debat publik, hodhi poshtë një bisedë midis sindikatave, punëdhënësve dhe Qeverisë. Ajo hodhi poshtë një zgjidhje për punëtorët. Ajo hodhi poshtë një pagë minimale prej 600 eurosh. Ka para për luksin e qeverisë, për mobilje, çanta, një aeroplan, por nuk ka asnjë për paga më të larta për punëtorët. Paratë për aeroplanin nuk janë hedhur, nuk ka ribalancim të Buxhetit, sepse ata nuk kanë ndërmend të heqin dorë. Ne shohim një fushatë të koordinuar nga 40 përqind e mediave që janë në pronësi të Orbanit, me një narrativë se nevojitet një aeroplan. Ata nuk ndalen. Ka për një aeroplan. Ka për mobilje. Nuk ka për paga. Defokusi nuk e mbush frigoriferin.
Me defokus, nuk mund ta shtysh më tej temën kryesore dhe t'i lësh punëtorët pa bukë. A mendoni se defokusi do të fshijë kujtesën e aeroplanit, orëve 65,000 euro, çantave 30,000 dollarëshe? Nuk mund të ia dalësh më kështu. Gjithçka është e qartë për të gjithë. Pranoni ligjin për hir të punëtorëve. Mjaft me kaq." të lojërave”, thuhet në deklaratën e LSDM-së.
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë kërkon një rritje të pagës minimale në 600 euro, dhe të gjitha pagat e tjera të rriten me 100 euro. Për këtë qëllim, LSM organizoi një protestë në Shkup, si dhe bllokada. Nuk ka marrëveshje për një pagë minimale prej 600 eurosh./Telegrafi/