Prokurorja Ristoska: Rasti “Talir 2” më është marrë për të shpëtuar selinë dhe pronën e OBRM-PDUKM-së nga konfiskimi
Prokurorja Lençe Ristoska reagon ndaj njoftimit të djeshëm për lirimin nga akuzat të ish-kryeministrit Nikolla Gruevski, i cili u akuzua në rastin "Talir 2".
Ristoska deri vonë ishte prokurorja përgjegjëse për këtë rast, për të cilin ajo drejtoi edhe hetimin.
"Kjo situatë kontekstuale, një vendim në kundërshtim me atë origjinal, një pjesë e aktakuzës që nuk trajtohet në njoftimin publik të gjykatës, intervali kohor në të cilin merret vendimi dhe koha kur skadon afati i vjetërsimit, më çon në përfundimin se qëllimi i vetëm i një veprimi të tillë është ta bëjë më të vështirë procedurën e mëtejshme për konfiskimin e pronës. Kjo është arsyeja pse mendoj se dënimi i Gruevskit në këtë rast është me interes dytësor për OBRM-PDUKM-në, ndjekja penale do të kishte skaduar gjithsesi.
Ajo që është thelbësore është se prona e fituar nga pala është pasojë e drejtpërdrejtë e veprimeve të Gruevskit të përcaktuara në procedurë. Pikërisht për këtë arsye, rezultati i çështjes penale dhe fati i pronës nuk mund të shihen veçmas: me një lirim nga akuzat, baza për konfiskim në procedurën penale gjithashtu bie poshtë. Narrativa se vendimi në njërën pjesë është i drejtë, dhe në pjesën tjetër vetëm pasojë e ndryshimeve në Kodin Penal, ndan dy gjërat që janë të pandashme ligjërisht.
Të gjitha këto rrethana dhe ky rrjedhë ngjarjesh, për mua, duket se e konfirmojnë bindjen time se ky send më është marrë që palët e interesuara të arrijnë rezultatin e dëshiruar, që është shmangia e konfiskimit. Në drejtim të konsistencës së procedurës dhe sqarimit të të gjitha dilemave, pres që të pasojë një ankesë nga prokuroria", thotë Ristoska./Telegrafi/