Prokuroria Speciale ndalon një person, dyshohet për ushtrim të ndikimit dhe ryshfet
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ndaluar një person të dyshuar në kuadër të një hetimi për korrupsion.
I dyshuari V.N. është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit special, nën dyshimin se ka kryer veprat penale “Dhënie e ryshfetit” dhe “Ushtrim i ndikimit”.
Sipas njoftimit, veprimet procedurale janë ndërmarrë pas grumbullimit të informatave dhe provave fillestare, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe legjislacionin në fuqi. Rasti po trajtohet në koordinim të plotë me Policinë e Kosovës.
Institucionet e drejtësisë theksojnë se mbeten të përkushtuara në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në vend.
Top Lajme
Jobs
Deals